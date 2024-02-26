Шахраї полюють на пенсіонерів: з'явилась нова схема з ідентифікацією громадян

Пенсіонерам в Україні потрібно пройти ідентифікацію. В першу чергу - внутрішньо переміщеним особам, щоб й надалі отримувати виплати від держави. Але цією ситуацією активно почали користуватися шахраї, які полюють на таких пенсіонерів.

Як працює нова шахрайська схема, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

У ПФУ попередили, що невідомі особи представляються працівниками відомства та просять у пенсіонерів надати реквізити банківських карток. Але фахівцям Пенсійного фонду не потрібна така інформація для подачі заявки або ідентифікації, а тим більш для поновлення виплат.

"Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом", - йдеться у повідомленні ПФУ.

Українцям радять звертатися до Національної поліції, якщо їм телефонують з проханням видати конфіденційні дані про банківський рахунок. Адже жоден нормативний документ подібних запитів не передбачає.

Зараз існує три способи ідентифікації пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами: особисто, за допомогою Дія. Підпис або є можливість проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку. Детально усі варіанти описані тут.

Також варто пам'ятати правила безпеки:

1. Не розголошуєте дані банківської картки - номер, термін дії, СV-коди, PIN-коди, пароль для входу в онлайн-банкінг, паролі та коди, надіслані в СМС.

2. Змінюйте ПІН-код та паролі після отримання картки. Також час від часу змінюйте ПІН-код та паролі до онлайн-банкінгу.

3. Не відповідайте на підозрілі питання телефоном - шахраї часто прикидаються працівниками банку. Але справжні працівники банку ніколи не просять повідомити їм персональні дані, паролі, коли та інше.

4. Якщо ви потрапили на шахраїв і мали необережність повідомити їм дані - швидко зв'яжіться з банком, аби заблокувати картку. А потім зверніться до поліції.