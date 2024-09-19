Гуляш в котелке: рецепт сытного мясного блюда

Гуляш, блюдо венгерского происхождения, обычно готовят из говядины или телятины, однако иногда используют и свинину. Гуляш готовят в котелке или в кастрюле с толстыми стенками, а подают с отварным рисом или картофельным пюре.

О том, как готовить сытный гуляш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для гуляша

Для того чтобы приготовить гуляш, нужны следующие продукты:

говядина - 1,5 кг;

вода - 1,5 л;

морковь - 1 шт.;

лук - 3 шт.;

помидоры - 500 г;

мука - 3 ст. л.;

паприка обыкновенная - 1 ст. л.;

перец душистый - 3 шт.;

перец черный горошком - 5 шт.;

лавровый лист - 3 шт.;

соль - 10 г;

перец черный молотый - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить гуляш в котелке

Нарежьте мясо на небольшие кусочки, поперек волокон - тогда мясо будет нежнее после приготовления. Важно делать кусочки одинаковыми, чтобы они приготовились равномерно.

Для гуляша можно брать не только говядину, но и телятину, например, грудинку, шею или окорок.

Чтобы мясо было сочным, нарезать его нужно поперек волокон (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Разогрейте котелок с маслом. Проверить, насколько разогрет посуду, можно, положив один кусочек мяса. Если мясо сразу начало шкварчать - котелок достаточно разогрет. Выложите все мясо и, перемешивая, жарьте до золотистой корочки.

Тем временем очистьте и нарежьте на кубики лук, он придаст гуляшу сладковатый и насыщенный аромат. Кроме того, сок лука смягчает мясные волокна.

Морковь нужно помыть и натереть на большой терке. Когда из мяса испарится влага, вбросьте в котел лук. Перемешивая будущий гуляш, жарьте лук до размягчения.

После этого добавьте морковь, а когда она станет мягкой от жарки, всыпьте паприку. Важно постоянно помешивать мясо, чтобы ничего не пригорело.

Помидоры помойте и бланшируйте - ошпарив их кипятком, снимите кожуру. После этого помидоры нужно перемолоть блендером или натереть до консистенции пасты - или сразу использовать томатную пасту.

Влейте пюре из помидоров в котелок, перемешайте, а затем залейте все питьевой водой. Мясо должно быть покрыто жидкостью.

Когда жидкость закипит, добавьте черный молотый перец, душистый перец, черный перец горошком, лавровые листики и соль. Накройте котел или кастрюлю крышкой и тушите гуляш на небольшом огне в течение примерно 1,5 часа.

Чтобы получить густую консистенцию соусы, муку нужно просеять в отдельную миску и залить небольшим количеством воды. Смесь необходимо тщательно перемешать во избежание комочков, а затем влить в гуляш, когда овощи полностью разварятся.

После этого гуляш нужно готовить еще в течение 5-8 минут, постоянно помешивая. После приготовления советуют подождать около 20 минут, чтобы мясо "отдохнуло" - и тогда гуляш можно подавать с гарниром.