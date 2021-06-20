"Гулянка" в центре Киева закончилась стрельбой и поножовщиной: видео и детали ЧП

В Киеве на Подоле между гуляющими компаниями возник конфликт, который быстро перерос в серьезные разборки со стрельбой и поножовщиной.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Как стало известно, инцидент случился в ночь на 20 июня на Контрактовой площади.
Свидетели рассказывают, что на Подоле отдыхало несколько компаний, между которыми внезапно случился сначала словесный конфликт. Затем послышались выстрелы, и в ход пошел нож.
В итоге один парень получил ножевое ранение. Окровавленный он побежал в ближайшее заведение, где ему оказали первую медицинскую помощь. А остальные участники конфликта скрылись.
На место прибыла "скорая" и полиция, которой предстоит выяснить детали происшествия.
Видео: В Киеве на Подоле случилась драка с поножовщиной (Киев Оперативный)
Пользователи сети в комментариях пишут, что в этом месте конфликты происходят уж слишком часто, а также сетуют на длинные выходные.
"На Контрактовой, считаю, должны быть какие-то дежурные полицейские постоянно! Постоянные алкоголики возле Сильпо это слишком", - считает один из подписчиков.
"Супер, а это только первый выходной. Еще два впереди", - добавил еще один юзер.
Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой. На месте разбирались полиция и скорая.
Также сообщалось, что курьер Glovo на мопеде устроил драку с водителем прямо посреди дороги в Киеве.