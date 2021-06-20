"Гулянка" в центре Киева закончилась стрельбой и поножовщиной: видео и детали ЧП

Как стало известно, инцидент случился в ночь на 20 июня на Контрактовой площади.

Свидетели рассказывают, что на Подоле отдыхало несколько компаний, между которыми внезапно случился сначала словесный конфликт. Затем послышались выстрелы, и в ход пошел нож.

В итоге один парень получил ножевое ранение. Окровавленный он побежал в ближайшее заведение, где ему оказали первую медицинскую помощь. А остальные участники конфликта скрылись.

На место прибыла "скорая" и полиция, которой предстоит выяснить детали происшествия.

Видео: В Киеве на Подоле случилась драка с поножовщиной (Киев Оперативный)

Пользователи сети в комментариях пишут, что в этом месте конфликты происходят уж слишком часто, а также сетуют на длинные выходные.

"На Контрактовой, считаю, должны быть какие-то дежурные полицейские постоянно! Постоянные алкоголики возле Сильпо это слишком", - считает один из подписчиков.

"Супер, а это только первый выходной. Еще два впереди", - добавил еще один юзер.