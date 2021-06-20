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"Гулянка" в центрі Києва закінчилася стріляниною і різаниною: відео і деталі НП

Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Подолі між гуляючими компаніями виник конфлікт, який швидко переріс у серйозні розборки зі стріляниною і різаниною.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Як стало відомо, інцидент трапився в ніч на 20 червня на Контрактовій площі.

Свідки розповідають, що на Подолі відпочивало кілька компаній, між якими раптово стався спочатку словесний конфлікт. Потім почулися постріли, і в хід пішов ніж.

У підсумку один хлопець отримав ножове поранення. Закривавлений він побіг до найближчого закладу, де йому надали першу медичну допомогу. А решта учасників конфлікту зникли.

На місце прибула "швидка" і поліція, якій належить з'ясувати деталі події.

Відео: у Києві на Подолі сталася бійка з різаниною (Київ Оперативний)

Користувачі мережі в коментарях пишуть, що в цьому місці конфлікти відбуваються аж надто часто, а також нарікають на довгі вихідні.

"На Контрактовій, вважаю, повинні бути якісь чергові поліцейські постійно! Постійні алкоголіки біля Сільпо це занадто", - вважає один з дописувачів.

"Супер, а це тільки перший вихідний. Ще два попереду", - додав ще один юзер.

Раніше ми писали, що "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою. На місці розбиралися поліція і швидка.

Також повідомлялося, що кур'єр Glovo на мопеді влаштував бійку з водієм прямо посеред дороги в Києві.

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Київбійка