"Гудбай Америка" или "Сытый нищий": стала известна судьба McDonald's в России

Какое будет название

Как пишет "Rau" отныне все рестораны будут развиваться под новым названием. В частности, сеть может начать деятельность уже в июне.

Российские пользователи в социальных сетях предлагают новое название McDonald’s в России, среди вариантов: "БешбарМАК", "Макдак", "McDAK”, "Гудбай Америка" и "Сытый нищий".

Остается только гадать, как назовут новую сеть. Как всегда, россияне могут изменить лишь несколько букв в названии, чтобы не возиться. Использовать логотип McDonalds в России не вправе.

Согласно договору, рабочие места сохранятся за персоналом в течение как минимум двух лет. Новый владелец планирует сохранить рабочие места, большинство поставщиков и даже меню.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели после одобрения регуляторами.

Что изменится в ресторане

В компании в РФ поменяется вывеска и меню. Также не будет того, что зарегистрировано как товарные знаки, принадлежащие конкретным юридическим лицам. Сообщается, что в целом изменения будут незначительными.

В Минпромторге заявили, что российский "МакДональдз" может сохранить старое меню. В ведомстве хотят оказывать полную поддержку новому владельцу ресторанов быстрого питания.

"Будем обсуждать вместе все необходимое для того, чтобы сеть уже с новым названием, но, так понимаю, со старой рецептурой эффективно работала", - сказали в министерстве.