"Гудбай Америка" чи "Сытый нищий": стала відома доля McDonald's у Росії

Яка буде назва

Як пише "Rau", відтепер усі ресторани розвиватимуться під новою назвою. Зокрема, мережа може розпочати діяльність вже у червні.

Російські користувачі в соціальних мережах пропонують нову назву McDonald’s в Росії, серед варіантів: "БешбарМАК", "Макдак", "McDAK”, "Гудбай Америка" та ""Сытый нищий"".

Залишається тільки гадати, як же назвуть нову мережу. Як завжди, росіяни можуть змінити лише кілька букв у назві, щоб не морочитися. Використовувати логотип McDonalds в Росії не мають права.

Згідно з угодою, робочі місця збережуться за персоналом як мінімум двох років. Новий власник планує зберегти робочі місця, більшість постачальників та навіть меню.

Закриття угоди очікується найближчими тижнями після схвалення регуляторами.

Що зміниться в ресторані

У компанії у РФ зміниться вивіска та меню. Також не буде того, що зареєстроване як товарні знаки, що належать конкретним юридичним особам.Повідомляється, що загалом зміни будуть незначними.

У Мінпромторгу заявили, що російський "МакДональдз" може зберегти старе меню. У відомстві хочуть надавати повну підтримку новому власнику ресторанів швидкого харчування.

"Обговорюватимемо разом все необхідне для того, щоб мережа вже з новою назвою, але, так розумію, зі старою рецептурою ефективно працювала", - сказали в міністерстві.