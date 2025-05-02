GTA VI не вийде у 2025 році. Rockstar офіційно перенесла реліз і назвала нову дату

Спочатку реліз гри планувався на осінь 2025 року, однак тепер студія заявила, що команді потрібен додатковий час, щоб "досягти того рівня якості, на який ви очікуєте і заслуговуєте".

"Нам дуже шкода, що випуск відбудеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і наснага, які викликає нова частина Grand Theft Auto, - це по-справжньому надихаючий досвід для всієї нашої команди. Дякуємо вам за підтримку і терпіння, поки ми завершуємо гру", - заявили на офіційному сайті Rockstar Games.

У компанії підкреслили, що, як і у випадку з попередніми іграми, їхньою метою залишається прагнення перевершити очікування гравців, і Grand Theft Auto VI не стане винятком. У Rockstar Games наголосили, що їм необхідний додатковий час, щоб довести проект до належного рівня якості. Також розробники додали, що з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть поділитися новими подробицями про майбутню гру.

Перший трейлер GTA VI вийшов у грудні 2023 року, і відтоді про проект з'являлося мало інформації, за винятком релізу, тепер перенесеного на наступний рік.

Події нової частини розгорнуться у Вайс-Сіті, а в центрі сюжету буде перша в історії серії жіноча головна героїня - Люсія, натхненна образом Бонні та Клайда.

GTA VI - одна з найбільш очікуваних ігор останніх років, і, можливо, більше інформації про перенесення буде озвучено на наступному фінансовому звіті Take-Two (материнської компанії Rockstar), який відбудеться 15 травня.

Відразу після оголошення про перенесення релізу акції Take-Two на NASDAQ впали на 8% під час попередніх торгів.

Тим часом Grand Theft Auto V залишається неймовірно популярною навіть через 11 років після виходу - нещодавно вона посіла перше місце на Twitch як найбільш популярна гра 2024 року.