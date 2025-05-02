GTA VI не выйдет в 2025 году. Rockstar официально перенесла релиз и назвала новую дату

Изначально релиз игры планировался на осень 2025 года, однако теперь студия заявила, что команде нужно дополнительное время, чтобы "достичь того уровня качества, которого вы ожидаете и заслуживаете".

"Нам очень жаль, что выпуск состоится позже, чем вы ожидали. Интерес и воодушевление, которые вызывает новая часть Grand Theft Auto, - это по-настоящему вдохновляющий опыт для всей нашей команды. Спасибо вам за поддержку и терпение, пока мы завершаем игру", - заявили на официальном сайте Rockstar Games.

В компании подчеркнули, что, как и в случае с предыдущими играми, их целью остается стремление превзойти ожидания игроков, и Grand Theft Auto VI не станет исключением. В Rockstar Games подчеркнули, что им необходимо дополнительное время, чтобы довести проект до должного уровня качества. Также разработчики добавили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут поделиться новыми подробностями о предстоящей игре.

Первый трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года, и с тех пор о проекте появлялось мало информации, за исключением релиза, теперь перенесенного на следующий год.

События новой части развернутся в Вайс-Сити, а в центре сюжета будет первая в истории серии женская главная героиня - Люсия, вдохновленная образом Бонни и Клайда.

GTA VI - одна из самых ожидаемых игр последних лет, и, возможно, больше информации о переносе будет озвучено на следующем финансовом отчете Take-Two (материнской компании Rockstar), который состоится 15 мая.

Сразу после объявления о переносе релиза акции Take-Two на NASDAQ упали на 8% в ходе предварительных торгов.

Тем временем Grand Theft Auto V остается невероятно популярной даже спустя 11 лет после выхода - недавно она заняла первое место на Twitch как самая просматриваемая игра 2024 года.