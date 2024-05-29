GTA, Star Wars і не тільки. Sony роздає безкоштовні ігри у червні: як отримати

Sony оголосила список червневих ігор для підписників усіх рівнів PlayStation Plus у рамках анонсу події Days of Play. Очікується, що воно запропонує значні знижки на ігри, консолі та аксесуари для гравців у всьому світі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт PlayStation.Blog, компанії Sony Interactive Entertainment, присвячений новинам та оновленням у світі PlayStation.
З 4 червня підписники PS Plus рівнів Essential, Extra та Premium отримають доступ до SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake, Streets of Rage 4 та AEW Fight Forever.
До 18 червня також можна буде забрати футбольний симулятор EA Sports FC 24 із травневої роздачі. Крім того, з 3 червня підписники отримають ексклюзивний набір Roblox для прикраси аватара.
Щедрі пропозиції для підписників PS Plus у червні на цьому не закінчуються. До бібліотеки ігор рівнів Extra та Premium додадуть кілька проектів:
Власники тарифу Premium отримають ексклюзивний доступ до пробної версії WWE 2K24, яку можна буде завантажити з 29 травня на PS4 та PS5. Також підписники Premium зможуть грати у класичні ігри епохи PlayStation 2 з 11 червня:
Крім того, користувачі гарнітури PlayStation VR2 з підпискою PS Plus Premium матимуть доступ до наступних ігор:
Усі проекти для віртуальної реальності будуть доступні з 6 червня. Також у рамках Days of Play підписники PS Plus зможуть заощадити на перегляді фільмів. До 12 червня вибрані фільми Sony Pictures можна придбати зі знижкою 15 відсотків на сервісі Sony Pictures Core.
Нагадаємо, що Sony показала, як виглядатиме ігрова індустрія через 10 років.
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