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GTA, Star Wars и не только. Sony раздает бесплатные игры в июне: как получить

Sony объявила, какие бесплатные игры пополнят каталог в июне (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Sony объявила список июньских игр для подписчиков всех уровней PlayStation Plus в рамках анонса события Days of Play. Ожидается, что оно предложит значительные скидки на игры, консоли и аксессуары для игроков по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт PlayStation.Blog, компании Sony Interactive Entertainment, посвященный новостям и обновлениям в мире PlayStation.

Когда можно будет получить бесплатно игры

С 4 июня подписчики PS Plus уровней Essential, Extra и Premium получат доступ к SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Streets of Rage 4 и AEW Fight Forever.

До 18 июня также можно будет забрать футбольный симулятор EA Sports FC 24 из майской раздачи. Кроме того, с 3 июня подписчики получат эксклюзивный набор для Roblox для украшения аватара.

Щедрые предложения для подписчиков PS Plus в июне на этом не заканчиваются. В библиотеку игр уровней Extra и Premium добавят несколько проектов:

  • Dredge (PS4, PS5) - с 29 мая
  • LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4) - с 31 мая
  • Cricket 24 (PS4, PS5) - с 5 июня
  • Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (PS4, PS5) - с 7 июня

Владельцы тарифа Premium получат эксклюзивный доступ к пробной версии WWE 2K24, которую можно будет загрузить с 29 мая на PS4 и PS5. Также подписчики Premium смогут играть в классические игры эпохи PlayStation 2 с 11 июня:

  • Tomb Raider: Legend
  • Star Wars: The Clone Wars
  • Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Кроме того, пользователи гарнитуры PlayStation VR2 с подпиской PS Plus Premium получат доступ к следующим играм:

  • Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord
  • Walkabout Mini Golf
  • Synth Riders
  • Before Your Eyes
  • The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapters 1 & 2

Все проекты для виртуальной реальности будут доступны с 6 июня. Также в рамках Days of Play подписчики PS Plus смогут сэкономить на просмотре фильмов. До 12 июня избранные фильмы Sony Pictures можно будет приобрести со скидкой 15 процентов на сервисе Sony Pictures Core.

Напомним, что Sony показала, как будет выглядеть игровая индустрия через 10 лет.

Мы также писали, что в App Store появились игры с Sony PSP.

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