В ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 мін з початку війни
На службі в рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як працює їхній талісман - пес Патрон. Його завдання - знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, з яким він успішно справляється від самого початку війни.
Кадрами служби свого вірного товариша поділилися в Telegram ДСНС.
Співпрацює маленький песик, схожий за породою на Джек-рассел-терьер, з чернігівськими піротехніками. Але є в нього і слабкості - малюк дуже любить сир.
"Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він - душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким", - розповіли в ДСНС.
Фото: пес Патрон на службі (t.me/dsns_telegram/5020)
Він продовжує нести службу у часи війни. Зокрема, Патрон разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.
Дивіться на відео нижче, як виглядає пес при ділі:
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