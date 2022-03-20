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В ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 мін з початку війни

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Чернігів, Неділя 20 березня 2022 09:49
В ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 мін з початку війни Колаж РБК-Україна: В ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона
Автор: Світлана Мащенко

На службі в рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як працює їхній талісман - пес Патрон. Його завдання - знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, з яким він успішно справляється від самого початку війни.

Кадрами служби свого вірного товариша поділилися в Telegram ДСНС.

Співпрацює маленький песик, схожий за породою на Джек-рассел-терьер, з чернігівськими піротехніками. Але є в нього і слабкості - малюк дуже любить сир.

"Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він - душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким", - розповіли в ДСНС.

В ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 мін з початку війни

Фото: пес Патрон на службі (t.me/dsns_telegram/5020)

Він продовжує нести службу у часи війни. Зокрема, Патрон разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Дивіться на відео нижче, як виглядає пес при ділі:

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