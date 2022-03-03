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Одесский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых вынуждены покинуть дом из-за вторжения РФ

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Одеса, Четверг 03 марта 2022 17:59
Одесский зоопарк принимает домашних животных, владельцы которых вынуждены покинуть дом из-за вторжения РФ Фото: Одесский зоопарк (wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

В Одесском зоопарке безвозмездно принимают на передержку животных, владельцы которых вынуждены покинуть дом из-за вторжения РФ на территорию Украины. В зоопарке просят не бросать животных на произвол судьбы, а также отмечают, что, к сожалению, котов и собак они принимать не имеют возможности.

Об этом сообщили в пресслужбе зоопарка.

Сейчас Одесский зоопарк может принимать к себе определенное количество домашних животных, а именно:

  • пресмыкающиеся,
  • попугаи и другие декоративные птицы,
  • хищные птицы и совы,
  • кролики, хомяки, крысы, морские свинки,
  • хорьки, куницы, еноты,
  • возможно, другие животные по предварительной договоренности.

"Когда вы приносите в зоопарк своего питомца, очень желательно, чтобы с ним была его клетка и небольшой запас кормов. Никаких денег нести не надо", - отметили в зоопарке.

Перед тем, как принести животное, обязательно надо предварительно позвонить по номеру +380681404539 (Игорь Беляков, директор зоопарка).

"Обращаем ваше внимание, что сейчас границы пропускают животных без документов. Мы принимаем тех животных, которые реально оказались в состоянии беды. К большому сожалению, Одесский зоопарк не имеет никакой возможности принимать на содержание домашних котов и собак", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что под Киевом несколько смельчаков занимаются животными в зоопарке в окружении врага.

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