Синоптики рассказали о погоде в ноябре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ноябре ожидается прохладная погода

Погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается в пределах 0+8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ожидается, что средняя месячная температура будет немного выше среднестатистических показателей, которые составляют 0+7 градусов. В горных районах в Украине прогнозируют +6+7 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщают синоптики, в среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова. Абсолютный максимум температуры зафиксирован +16+24 градусов в центральных, южных, Черновицкой областях и +25+29 тепла в Крыму. Абсолютный минимум -15-24 мороза в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, на юге Крыма и Одесской области -8-13 мороза. Среднее месячное количество осадков 30-61 мм, в Карпатах и Закарпатье до 62-140 мм.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 31 октября в Киеве прошел небольшой снег.

Также сообщалось, что из-за антициклона в Украине в пятницу, 1 ноября, ночью ожидается похолодание до -8 градусов. Днем температура воздуха будет около +3.