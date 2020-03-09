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Грядет сезон дождей: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 20:49
Грядет сезон дождей: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для всех жителей страны

Погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится и большинство областей страны начнет заливать сильными дождями. Кроме того, ожидается усиление ветра до штормовых значений и понижение температуры воздуха.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в среду, 11 марта, всю территорию Украины охватят дожди, которые принесет атмосферный фронт. Она отметила, что ожидается усиление ветра в большинстве областей.

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха опустится в большинстве областей. Прохладнее всего будет на западе Украины, ночью от +1 до +3 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

На востоке дожди, ночью +3 +5 градусов, днем от +10 до +13 градусов. В центральной и северной части Украины дождь, ночью +4 +6 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

На юге будет сухо и относительно тепло. Ночью +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +12 +15 градусов, в Крыму +11 +13 градусов.

В Киеве 11 марта пройдут дожди, ожидается усиление ветра до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов.

Грядет сезон дождей: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Карта погоды в Украине 11 марта

Тем временем, во вторник, 10 марта, в Украине ожидается солнечная и сухая погода, без осадков.

"Завтра будет сухо практически во всех областях Украины, а вот в среду придет атмосферный фронт с дождями. 10 марта погоду будет обозначать антициклон, поэтому осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет высокой на юге, в Центре и на Востоке, +12 +18 градусов. Прохладный воздух накроет север, +9 +13 градусов. А на Западе ожидается настоящая мартовская прохлада, +7 +12 градусов. В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха около +12 +13 градусов. 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, задождит, посвежеет до +10 градусов. Плюс усилится ветер!" – предупредила Наталка Диденко.

Грядет сезон дождей: украинцев предупредили о резком ухудшении погодыКарта погоды

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