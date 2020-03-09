Настає сезон дощів: українців попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для всіх мешканців країни

Погода в Україні в найближчі дні сильно зіпсується і більшість областей країни почне заливати сильними дощами. Крім того, очікується посилення вітру до штормових значень і зниження температури повітря.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, в середу, 11 березня, охоплять всю територію України дощі, які принесе атмосферний фронт. Вона зазначила, що очікується посилення вітру у більшості областей.

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря знизиться в більшості областей. Прохолодніше буде на заході України, вночі від +1 до +3 градусів, вдень від +10 до +13 градусів.

На сході дощі, вночі +3 +5 градусів, вдень від +10 до +13 градусів. У центральній і північній частині України дощ, вночі +4 +6 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

На півдні буде сухо і відносно тепло. Вночі +7 +9 градусів, удень повітря прогріється до +12 +15 градусів, в Криму +11 +13 градусів.

У Києві 11 березня пройдуть дощі, очікується посилення вітру до 12 м/с. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні 11 березня

Тим часом, у вівторок, 10 березня, в Україні очікується сонячна і суха погода, без опадів.

"Завтра буде сухо практично у всіх областях України, а ось в середу прийде атмосферний фронт з дощами. 10 березня погоду буде позначати антициклон, тому опади не прогнозуються. Температура повітря буде високою на півдні, в Центрі та на Сході, +12 +18 градусів. Прохолодне повітря накриє північ, +9 +13 градусів. А на Заході очікується справжня березнева прохолода, +7 +12 градусів. У Києві 10 березня також без опадів, температура повітря близько +12 +13 градусів. 11 березня у столицю прийде атмосферний фронт, задощить, посвіжішає до +10 градусів. Плюс посилиться вітер!" – попередила Наталка Діденко.

Карта погоди