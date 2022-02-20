"У нас є спільний ворог": ведущая грузинского телеканала в прямом эфире заговорила по-украински

Телеведущая грузинского телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире заговорила на украинском языке. Таким образом она выразила поддержку нашей стране.

Соответствующее видео опубликовал журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook .

"Помним, что у нас есть общий враг, и это - Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе. Обязательно победим", - заявила телеведущая.

Отметим, что в 2008 году Россия совершила нападение на Грузию. Российские войска обстреляли их территорию. При этом РФ удалось оккупировать часть территории Грузии. Вокруг Южной Осетии в селах также провели этнические чистки.

Независимость Южной Осетии от Грузии Россия признала в августе 2008 года. С 2009 года в Южной Осетии дислоцируется 4-я российская военная база численностью 4000 человек.