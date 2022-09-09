В Грузии суд оправдал таксиста, который эпично проучил российских туристов

В Грузии таксист высадил российских туристов на Гомборском перевале вместо доставки к гостинице в Тбилиси из аэропорта после того, как те устроили скандал и спровоцировали конфликт из-за украинской музыки в салоне авто. Пассажиры подали на водителя в суд, который полностью оправдал мужчину.

Речь идет о случае еще в апреле, когда таксист во время езды с пассажирами-иностранцами из Тбилисского аэропорта в гостиницу в столице слушал в машине украинские песни, что возмутило россиян, и они потребовали от водителя выключить музыку

"На этой почве между ними произошел спор. В результате таксист направился в противоположном от города направлении, поднялся на Гомборский перевал, где и высадил россиян и уехал", - говорится в публикации.

фото: google.com/maps

Горе-путешественники из РФ обвиняли таксиста в похищении и утверждали, якобы тот незаконно лишил их свободы по национальному признаку.

За такие обвинения мужчине грозил срок от 7 до 10 лет тюрьмы.

Но, как рассказал адвокат таксиста Амирана Бокучава Ираклий Чомахашвили, его подзащитный выиграл дело по итогам заседания суда присяжных со счетом 12:0.

Так, коллегия присяжных постановила, что действия подсудимого не подпадают под 3 часть статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц).

"Присяжные сочли, что воспроизведение украинской песни для россиян и защита своих национальных интересов не является преступлением! Я хочу поблагодарить всех! Сегодня мы от имени народа победили российский империализм", - отметил адвокат.