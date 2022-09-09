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У Грузії суд виправдав таксиста, який епічно провчив російських туристів

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Грузія, П'ятниця 09 вересня 2022 22:26
У Грузії суд виправдав таксиста, який епічно провчив російських туристів Фото: турист в Грузії провчив російських туристів (kavkazplus.com)
Автор: Володимир Костирін

У Грузії таксист висадив російських туристів на Гомборському перевалі замість доставки до готелю в Тбілісі з аеропорту після того, як ті влаштували скандал і спровокували конфлікт через українську музику в салоні авто. Пасажири подали на водія до суду, який повністю виправдав чоловіка.

Про це 9 вересня передає "Грузія Online".

Йдеться про випадок ще в квітні, коли таксист під час їзди з пасажирами-іноземцями з Тбіліського аеропорту в готель у столиці слухав в машині українські пісні, що обурило росіян, і вони зажадали від водія вимкнути музику

"На цьому ґрунті між ними сталася суперечка. В результаті таксист попрямував у протилежному від міста напрямку, піднявся на Гомборський перевал, де і висадив росіян та поїхав", - йдеться в публікації.

У Грузії суд виправдав таксиста, який епічно провчив російських туристів

фото: google.com/maps

Горе-мандрівники з РФ звинувачували таксиста у викраденні і стверджували, нібито той незаконно позбавив їх волі за національною ознакою.

За такі звинувачення чоловікові загрожував термін від 7 до 10 років в'язниці.

Проте, як розповів адвокат таксиста Амірана Бокучава Іраклій Чомахашвілі, його підзахисний виграв справу за підсумками засідання суду присяжних з рахунком 12:0.

Так, колегія присяжних постановила, що дії підсудного не підпадають під 3 частину статті 143 Кримінального кодексу Грузії (незаконне позбавлення волі відносно двох або більше осіб).

"Присяжні визнали, що відтворення української пісні для росіян і захист своїх національних інтересів не є злочином! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм", - зазначив адвокат.

Раніше повідомлялося, що російських туристок виселили з готелю у Тбілісі, а потім не хотіли брати в таксі.

А також ми писали, що росіян перестали пускати до Грузії, й десятки людей щодня розгортають на кордонах.

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Російська Федерація Грузія туристы таксисты
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