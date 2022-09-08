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Россиян перестали пускать в Грузию: десятками людей ежедневно разворачивают на границах

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Грузия, Четверг 08 сентября 2022 13:22
Россиян перестали пускать в Грузию: десятками людей ежедневно разворачивают на границах Россиян перестали пускать в Грузию (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Россияне столкнулись с запретом на въезд в Грузию. Ежедневно на границах разворачивают по несколько десятков россиян. И даже тех, кто работал в Грузии или имеет там жилье.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на правозащитников.

Грузия ужесточила контроль на границе еще несколько недель назад. И сейчас ежедневно на пунктах пропуска разворачивают до нескольких десятков человек. Не имеет значения профессия, проживание в Грузии или наличие контракта на аренду жилья.

Как отмечают правозащитники, никакие документы граждан России не являются гарантией въезда в Грузию. Единственный документ, который помогает им пересечь границу - ВНЖ, о проживании.

Среди тех, кому отказано во въезде в Грузию, есть активисты, журналисты и юристы, которые проживают в этой стране постоянно. Известно о случаях, когда россиян разворачивали из-за угроз безопасности.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", - рассказал директор компании, которая много лет занимается помощью жителям РФ с релокацией.

Кроме того, тем гражданам РФ, которые успели выехать ранее в Турцию, стали запрещать въезд в Грузию. Случаи, когда граждан РФ не пропускают с территории Турции в Грузию, стали фиксироваться теперь ежедневно.

Стоит отметить, что с 19 сентября граждан России перестанут пускать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Запрет также коснется и тех россиян, у которых есть шенгенская виза.

Кстати, ранее мы писали о том, что российских туристок выселили из отеля в Грузии.

А еще рассказывали о том, что в самолете россиянка ударила девочку из Украины за подушку с ВСУ.

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