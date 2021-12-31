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Группа мошенников присваивала квартиры в Киеве: как работала схема (видео)

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 19:53
Группа мошенников присваивала квартиры в Киеве: как работала схема (видео) Коллаж РБК-Украина: полиция разоблачила мошенников, которые присваивали кваритры в Киеве
Автор: Владимир Костырин

Полицейские прекратили преступную деятельность группы мошенников, которые присваивали квартиры в столице, подделывая документы и переписывая на себя недвижимость. Злоумышленники завладевали жильем одиноких умерших киевлян.

Об этом 31 декабря передали в пресс-службе Национальной полиции.

Теперь преступникам сообщили о подозрении. Организаторам группы аферистов грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Было установлено в ходе досудебного расследования, что злоумышленники нажились таком образом на три квартиры. А всего в преступную группу входило шесть человек.

Чтобы присваивать жилье, мошенники подрабатывали целый ряд документов и договоры купли-продажи квартир умерших граждан.

"Затем фиктивную документацию предоставляли нотариусу для регистрации. Оформление присвоенных квартир производилось на членов группы", - рассказали правоохранители.

На днях следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели санкционированные обыски на территории Львовской области и Киева. По месту жительства фигурантов были изъяты вещдоки: документы, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Группа мошенников присваивала квартиры в Киеве: как работала схема (видео)Группа мошенников присваивала квартиры в Киеве: как работала схема (видео)

Группа аферистов присваивала квартиры одиноких умерших киевлян (фото: npu.gov.ua)

Двум организаторам группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Поводятся действия по установлению всех фигурантов.

Видео: правоохранители разоблачили мошенников, которые забирали себе квартиры одиноких умерших киевлян

Ранее сообщалось, что полиция задержала мошенников, которые обманывали с трудоустройством и получали ссуды.

Также мы писали о том, что в Киеве мошенники, которые работали на "законных основаниях", кидали людей на крупные суммы.

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Киев полиция Схемы мошенников
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