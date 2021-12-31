Группа мошенников присваивала квартиры в Киеве: как работала схема (видео)
Полицейские прекратили преступную деятельность группы мошенников, которые присваивали квартиры в столице, подделывая документы и переписывая на себя недвижимость. Злоумышленники завладевали жильем одиноких умерших киевлян.
Об этом 31 декабря передали в пресс-службе Национальной полиции.
Теперь преступникам сообщили о подозрении. Организаторам группы аферистов грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Было установлено в ходе досудебного расследования, что злоумышленники нажились таком образом на три квартиры. А всего в преступную группу входило шесть человек.
Чтобы присваивать жилье, мошенники подрабатывали целый ряд документов и договоры купли-продажи квартир умерших граждан.
"Затем фиктивную документацию предоставляли нотариусу для регистрации. Оформление присвоенных квартир производилось на членов группы", - рассказали правоохранители.
На днях следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели санкционированные обыски на территории Львовской области и Киева. По месту жительства фигурантов были изъяты вещдоки: документы, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Группа аферистов присваивала квартиры одиноких умерших киевлян (фото: npu.gov.ua)
Двум организаторам группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Поводятся действия по установлению всех фигурантов.
Видео: правоохранители разоблачили мошенников, которые забирали себе квартиры одиноких умерших киевлян
Ранее сообщалось, что полиция задержала мошенников, которые обманывали с трудоустройством и получали ссуды.
Также мы писали о том, что в Киеве мошенники, которые работали на "законных основаниях", кидали людей на крупные суммы.