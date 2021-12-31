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Група шахраїв привласнювала квартири в Києві: як працювала схема (відео)

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 19:53
Група шахраїв привласнювала квартири в Києві: як працювала схема (відео) Колаж РБК-Україна: поліція викрила шахраїв, які привласнювали кварітри в Києві
Автор: Володимир Костирін

Поліцейські припинили злочинну діяльність групи шахраїв, які привласнювали квартири в столиці, підробляючи документи та переписуючи на себе нерухомість. Зловмисники заволодівали житлом самотніх померлих киян.

Про це 31 грудня передали в прес-службі Національної поліції.

Тепер злочинцям повідомили про підозру. Організаторам групи аферистів загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Було встановлено в ході досудового розслідування, що зловмисники нажилися на три квартири. А всього в злочинну групу входило шестеро людей.

Щоб привласнювати житло, шахраї підробляли цілий ряд документів і договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.

"Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Оформлення привласнених квартир проводилося на членів групи", - розповіли правоохоронці.

Днями слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели санкціоновані обшуки на території Львівської області та Києва. За місцем проживання фігурантів були вилучені речдоки: документи, мобільні телефони та електронні носії інформації.

Група шахраїв привласнювала квартири в Києві: як працювала схема (відео)Група шахраїв привласнювала квартири в Києві: як працювала схема (відео)

Група аферистів привласнювала квартири самотніх померлих киян (фото: npu.gov.ua)

Двом організаторам групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (Шахрайство) КК. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Поводяться дії по встановленню всіх фігурантів.

Відео: правоохоронці викрили шахраїв, які забирали собі квартири самотніх померлих киян

Раніше повідомлялося, що поліція затримала шахраїв, які обманювали з працевлаштуванням і отримували позики.

Також ми писали про те, що в Києві шахраї, які працювали на "законних підставах", кидали людей на великі суми.

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Київ полиция Схеми шахраїв
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