Обманывали с трудоустройством и получали ссуды: полиция задержала мошенников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Известно, что преступную схему организовала жительница Никополя. К "делу" она привлекла еще трех человек. Они размещали в газетах и в интернете объявления о приеме на работу. У своих жертв они брали все данные и подписывали фиктивные договора. Далее злоумышленники оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.

По данным следствия, в течение августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан. Они завладели их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Фото: полиция разоблачила банду мошенников (mvs.gov.ua)

Организатору и трем участникам преступной группы сообщили о подозрении. Им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.