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Обманывали с трудоустройством и получали ссуды: полиция задержала мошенников

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Украина, Среда 29 декабря 2021 15:59
Обманывали с трудоустройством и получали ссуды: полиция задержала мошенников Архивное фото: банда организовала фейковой трудоустройство (gp.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Днепропетровской области разоблачили банду мошенников. Злоумышленники организовали фейковое трудоустройство и получали ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что преступную схему организовала жительница Никополя. К "делу" она привлекла еще трех человек. Они размещали в газетах и в интернете объявления о приеме на работу. У своих жертв они брали все данные и подписывали фиктивные договора. Далее злоумышленники оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.

По данным следствия, в течение августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан. Они завладели их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Фото: полиция разоблачила банду мошенников (mvs.gov.ua)

Организатору и трем участникам преступной группы сообщили о подозрении. Им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, киберполицейские разоблачили более 50 человек, причастных к преступным схемам с информацией. У них изъяли базы персональных данных более 300 миллионов украинцев и иностранцев.

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