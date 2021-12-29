Обманывали с трудоустройством и получали ссуды: полиция задержала мошенников
В Днепропетровской области разоблачили банду мошенников. Злоумышленники организовали фейковое трудоустройство и получали ссуды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Известно, что преступную схему организовала жительница Никополя. К "делу" она привлекла еще трех человек. Они размещали в газетах и в интернете объявления о приеме на работу. У своих жертв они брали все данные и подписывали фиктивные договора. Далее злоумышленники оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.
По данным следствия, в течение августа 2020 года по октябрь 2021 года злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан. Они завладели их средствами на сумму более полумиллиона гривен.
Организатору и трем участникам преступной группы сообщили о подозрении. Им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, киберполицейские разоблачили более 50 человек, причастных к преступным схемам с информацией. У них изъяли базы персональных данных более 300 миллионов украинцев и иностранцев.