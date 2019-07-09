Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

Настя Каменских случайно оголила грудь. Случилось это прямо во время концерта жены Потапа в Одессе. Фото и видео с концерта звезды, на котором она выступала в очень откровенном наряде, публикуют фанаты поп-дивы в Instagram.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Как видно на фото, Настя Каменских для выступления нарядилась в модный крошечный фиолетовый топик на комбинезон-сеточку. Но тот не удержал ее грудь на месте. Понятное дело, что прозрачный лифчик не спас ситуацию - зрители концерта, которые были в первых рядах, отчетливо увидели соски певицы. Они, к слову, будто бы предусмотрительно были заклеены специальными наклейками.

Настя Каменских показала грудь (фото: instagram.com/kamenskux_family)

Отметим, что не все пользователи сети и фанаты Каменских оценили ее наряд.

"Это наряд для любимого мужа, а не для выступления!" - написала одна поклонница артистки.

Другие же юзеры пишут, что костюм сногсшибательный и "зачетный".

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Настя красива и сексуальна в любой одежде. Хоть в робе! :)

Красотка!

Что-то не очень...

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Настя Каменских на концерте в Одессе

Очень, очень сексуальная, обворожительная, стильная, гламурная, милая, красивая!

Уже б голые выступали! А че там...

Костюм шикарный!

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Ранее мы писали о том, что Настю Каменских "засекли" в объятьях латиноамериканского красавчика.