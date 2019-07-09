Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

Настя Каменских случайно обнажила грудь на публике во время выступления в Одессе
Настя Каменских случайно оголила грудь. Случилось это прямо во время концерта жены Потапа в Одессе. Фото и видео с концерта звезды, на котором она выступала в очень откровенном наряде, публикуют фанаты поп-дивы в Instagram.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Как видно на фото, Настя Каменских для выступления нарядилась в модный крошечный фиолетовый топик на комбинезон-сеточку. Но тот не удержал ее грудь на месте. Понятное дело, что прозрачный лифчик не спас ситуацию - зрители концерта, которые были в первых рядах, отчетливо увидели соски певицы. Они, к слову, будто бы предусмотрительно были заклеены специальными наклейками.
Настя Каменских показала грудь (фото: instagram.com/kamenskux_family)
Отметим, что не все пользователи сети и фанаты Каменских оценили ее наряд.
"Это наряд для любимого мужа, а не для выступления!" - написала одна поклонница артистки.
Другие же юзеры пишут, что костюм сногсшибательный и "зачетный".
Скриншот
Скриншот
Настя Каменских на концерте в Одессе
Скриншот
Ранее мы писали о том, что Настю Каменских "засекли" в объятьях латиноамериканского красавчика.