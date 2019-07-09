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"Все Потапу расскажем": Настю Каменских "засекли" в объятьях латиноамериканского красавчика

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 10:56
"Все Потапу расскажем": Настю Каменских "засекли" в объятьях латиноамериканского красавчика
Потап и Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских "разогревала" концерт известного певца в Киеве

Настя Каменских поделилась волной восторженных эмоций со своей многомиллионной армией поклонников. Дело в том, что украинская исполнительница открывала концерт известного латиноамериканского певца MALUMA в Киеве. Его выступление в рамках мирового турне состоялось в украинской столице вчера, 8 июля во Дворце спорта. Настя заранее отмечала, что именно ей выпала честь "разогревать" публику перед выступлением Хуана Ариаса (более известен как MALUMA).

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала фото компании с певцом. На Насте – яркий сценический наряд. Это боди, украшенное пайетками и бахромой, а также баской. Как обычно, Каменских выгодно подчеркнула зону декольте. На ножках – высокие черные ботфорты.

MALUMA одет в пестрый комбинезон яркого оранжевого цвета. Певец обнимает Настю, улыбаясь в камеру.

&quot;Все Потапу расскажем&quot;: Настю Каменских &quot;засекли&quot; в объятьях латиноамериканского красавчика

Настя Каменских и MALUMA (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом свой пост Настя сопроводила подписью сразу на трех языках: английском, испанском и украинском:

"MALUMA, рада вітати тебе у Києві! Ти - неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір", - подписала фото Настя.

Поклонники Каменсикх поспешили прокомментировать ее фото. При этом Многие решили пошутить, мол, Настя в копании незнакомца.

  • "Все Потапу расскажем"
  • "Почему б не такого мужа. Вам идёт)"
  • "Ты изменяешь Потапу?"
  • "Бросила Потапа?"
  • "Як гарно ви разом дивитесь (Потап-без обід)"
  • "Настя, спасибо за прекрасное выступление!! Ты невероятная красотка, намного лучше Ким! А девчонки-модели. Все продумано до мелочей! ЛУЧШИЕ"
  • "Настя, у тебя очень красивый и необычный образ!"
  • "Настюша, большое спасибо за прекрасное выступление. Было очень круто и жарко. Очень хотела с вами сфотографироваться"

&quot;Все Потапу расскажем&quot;: Настю Каменских &quot;засекли&quot; в объятьях латиноамериканского красавчика

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор. Певица блистала в роскошных блюках-клеш. 

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.

"Счастлива, что обрела его": Каменских растрогала невероятно нежным признанием "По-настоящему счастливы": Потап умилил романтичным фото с Настей Каменских
Новости Украины Настя Каменских
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