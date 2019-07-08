"Какая классная": Потап восхитился образом жены в ретро-стиле

Супруг первым прокомментировал эффектное фото Насти Каменских
Настя Каменских не боится экспериментов с образами в различных стилях и из разных эпох. На волне популярности моды 80-х Настя решила примерить и такой ретро-образ.
Пред концертом в Одессе певица опубликовала фото из автомобиля, на котором позировала в яркой спортивной куртке с желтыми и розовыми вставками и повязке на голову, буквы, которой были в цвет основному наряду и составили слово Love. Волосы исполнительница собрала в высокую прическу в бунтарском стиле эпохи восьмидесятых и дополнила образ акцентом на руке — желтыми часами.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Первым под фото отметился супруг артистки — репер и продюсер Потап, который написала несколько слов восхищения своей женой.
Скриншот: Комментарий Потапа к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Ой!!! Какая классная!!" - написал восхищенный Потап.
Не стали отставать и остальные поклонники творчества Насти Каменских, расхвалив любимицу за яркий эксперемент.
Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что Настя Каменских в бикини поделилась секретами уверенности в себе. Аппетитные фото в соцсетях певица сопроводила мотивирующими текстами.
А еще, Каменских восхитила идеальной фигурой на съемках Х-фактора - исполнительница показала яркий образ в кружевном топе.
Ранее, Настя Каменских очаровала игривым фото, показав шикарное декольте.