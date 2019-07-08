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"Какая классная": Потап восхитился образом жены в ретро-стиле

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 11:51
"Какая классная": Потап восхитился образом жены в ретро-стиле
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Супруг первым прокомментировал эффектное фото Насти Каменских

 Настя Каменских не боится экспериментов с образами в различных стилях и из разных эпох. На волне популярности моды 80-х Настя решила примерить и такой ретро-образ.

 Пред концертом в Одессе певица опубликовала фото из автомобиля, на котором позировала в яркой спортивной куртке с желтыми и розовыми вставками и повязке на голову, буквы, которой были в цвет основному наряду и составили слово Love. Волосы исполнительница собрала в высокую прическу в бунтарском стиле эпохи восьмидесятых и дополнила образ  акцентом на руке — желтыми часами.

&quot;Какая классная&quot;: Потап восхитился образом жены в ретро-стиле

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

 Первым под фото отметился супруг артистки — репер и продюсер Потап, который написала несколько слов восхищения своей женой.

&quot;Какая классная&quot;: Потап восхитился образом жены в ретро-стиле
 Скриншот: Комментарий Потапа к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ой!!! Какая классная!!" - написал восхищенный Потап.

 Не стали отставать и остальные поклонники творчества Насти Каменских, расхвалив любимицу за яркий эксперемент.

 

 Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

  • Каждое фото достойно восхищения Вашей красоты
  • Хай спорти герл
  • Классная
  • Крутышка
  • супер класс!!!
  • Боже...няшная какая! на этой фото тебе как будто 18
  • Настя ты с годами только круче
  • Образ огонь
  • Цветастая Настюха
  • Часы клевые

 Напомним, что Настя Каменских в бикини поделилась секретами уверенности в себе. Аппетитные фото в соцсетях певица сопроводила мотивирующими текстами.

 А еще, Каменских восхитила идеальной фигурой на съемках Х-фактора - исполнительница показала яркий образ в кружевном топе.

 Ранее, Настя Каменских очаровала игривым фото, показав шикарное декольте.

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Новости Украины Настя КаменскихПотапобраз
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