"Какая классная": Потап восхитился образом жены в ретро-стиле

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Супруг первым прокомментировал эффектное фото Насти Каменских

Настя Каменских не боится экспериментов с образами в различных стилях и из разных эпох. На волне популярности моды 80-х Настя решила примерить и такой ретро-образ.

Пред концертом в Одессе певица опубликовала фото из автомобиля, на котором позировала в яркой спортивной куртке с желтыми и розовыми вставками и повязке на голову, буквы, которой были в цвет основному наряду и составили слово Love. Волосы исполнительница собрала в высокую прическу в бунтарском стиле эпохи восьмидесятых и дополнила образ акцентом на руке — желтыми часами.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Первым под фото отметился супруг артистки — репер и продюсер Потап, который написала несколько слов восхищения своей женой.



Скриншот: Комментарий Потапа к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ой!!! Какая классная!!" - написал восхищенный Потап.

Не стали отставать и остальные поклонники творчества Насти Каменских, расхвалив любимицу за яркий эксперемент.

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Каждое фото достойно восхищения Вашей красоты

Хай спорти герл

Классная

Крутышка

супер класс!!!

Боже...няшная какая! на этой фото тебе как будто 18

Настя ты с годами только круче

Образ огонь

Цветастая Настюха

Часы клевые

Напомним, что Настя Каменских в бикини поделилась секретами уверенности в себе. Аппетитные фото в соцсетях певица сопроводила мотивирующими текстами.

А еще, Каменских восхитила идеальной фигурой на съемках Х-фактора - исполнительница показала яркий образ в кружевном топе.

Ранее, Настя Каменских очаровала игривым фото, показав шикарное декольте.