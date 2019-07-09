Груди Каменських випали з топіка прямо під час виступу (фото)

Настя Каменських випадково оголила груди на публіці під час виступу в Одесі
Настя Каменських випадково оголила груди. Сталося це прямо під час концерту дружини Потапа в Одесі. Фото та відео з концерту зірки, на якому вона виступала в дуже відвертому вбранні, публікують фанати поп-діви в Instagram.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Як видно на фото, Настя Каменських для виступу вбралася в модний крихітний фіолетовий топік на комбінезон-сіточку. Але той не втримав її груди на місці. Ясна річ, що прозорий ліфчик не врятував ситуацію - глядачі концерту, які були в перших рядах, виразно побачили соски співачки. Вони, до речі, ніби завбачливо були заклеєні спеціальними наклейками.
Настя Каменських показала груди (фото: instagram.com/kamenskux_family)
Зазначимо, що не всі користувачі мережі і фанати Каменських оцінили її вбрання.
"Це вбрання для коханого чоловіка, а не для виступу!" - написала одна прихильниця артистки.
Інші юзери пишуть, що костюм гарний і "зачотний".
Скріншот
Скріншот
Настя Каменських на концерті в Одесі
Скріншот
Раніше ми писали про те, що Настю Каменських "засікли" в обіймах латиноамериканського красеня.