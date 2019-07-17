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Грозы уйдут не везде: какие области накроет жуткая непогода

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 20:42
Грозы уйдут не везде: какие области накроет жуткая непогода
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг обрадует не всех жителей страны

Погода в Украине в четверг, 18 июля, начнет улучшаться в большинстве регионов. Однако некоторые области окажутся в зоне сильных гроз и дождей.

Погода на востоке страны будет солнечной и сухой. После затяжных дождей и холода, там резко поднимется температура воздуха. Ночью будет еще прохладно, +11 +14 градусов, а днем ожидается +27 + 29 градусов.

В южных областях температура воздуха продолжает расти и синоптики обещают сухую погоду без осадков. Ночью температура составит +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем +27 +29 градусов.

В северных областях сохранится холодная и дождливая погода, возможны сильные грозы. Ночью в регионе +10 +12 градусов, днем воздух прогреется всего до +21 +23 градусов.

На западе будет преобладать сухая и солнечная погода, грозы захватят только Луцкую и Ровенскую области. Ночью в регионе ожидается +10 +13 градусов, днем воздух начнет прогреваться до +22 +24 градусов.

В центральной части страны будет сухо, возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью +11 +13 градусов, днем от +22 до +25 градусов.

В Киеве 18 июля возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

Грозы уйдут не везде: какие области накроет жуткая непогода

Погода в Украине 18 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики назвали точную дату, когда в Украину вернется жара.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о том, что погода внезапно ухудшится в ближайшие дни.

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