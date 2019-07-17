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Грози підуть не скрізь: які області накриє страшна негода

STYLERЖиття    17.07.2019 - 20:42
Грози підуть не скрізь: які області накриє страшна негода
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер обрадує не всіх жителів країни

Погода в Україні у четвер, 18 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів. Однак деякі області опиняться в зоні сильних гроз і дощів.

Погода на сході країни буде сонячною і сухою. Після затяжних дощів і холоду, там різко підніметься температура повітря. Уночі буде ще прохолодно, +11 +14 градусів, а вдень очікується +27 + 29 градусів.

У південних областях температура повітря продовжує рости і синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Вночі температура складе +16 +18 градусів, вдень від +27 до +29 градусів. У Криму невелика хмарність, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень +27 +29 градусів.

У північних областях збережеться холодна і дощова погода, можливі сильні грози. Вночі в регіоні +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

На заході буде переважати суха і сонячна погода, грози захоплять тільки Луцьку та Рівненську області. Вночі в регіоні очікується +10 +13 градусів, вдень повітря почне прогріватися до +22 +24 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +22 до +25 градусів.

В Києві 18 липня можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі температура повітря складе +12 +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +23 градуси.

Грози підуть не скрізь: які області накриє страшна негода

Погода в Україні 18 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали точну дату, коли в Україну повернеться спека.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про те, що погода раптово погіршиться в найближчі дні.

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