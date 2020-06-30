Грозы не уходят: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в среду, 1 июля, будет благоприятной не во всех областях страны. Пройдут грозы, возможны ливневые дожди. Температура воздуха снова начнет подниматься и в нескольких областях ожидается выше +30 градусов.

Восток Украины накроет сильными грозами, возможны ливни, а также град. Ночная температура воздуха составит +16 +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +28 градусов, местами до +29 +30 градусов.

На юге грозы и сильные ливни стоит ожидать только в Крым и Херсонской области, в остальных областях – сухо. Ночью температура будет колебаться в пределах +20 +22 градуса, днем ожидается повышение до +30 +32 градусов, местами возможно до +33 градусов.

На севере Украины переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют переменную облачность, дождей не будет. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем температура будет колебаться от +25 до +28 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

В Киеве 1 июля синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду с небольшой облачностью. Ночью +16 +18 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 1 июля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ближайшая неделя в Украине будет жаркой, местами температура будет повышаться до +31 +33 градусов. Дожди и грозы вероятны в основном на западе страны, но также возможны в отдельных областях на севере, востоке и в центре Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о небольшом понижении температуры в Украине.

А также рассказывали о том, что первая декада июля в Украине будет очень жаркой и с грозами.