В Украину идет похолодание: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине изменится в первый день июля

Погода в Украине 1 июля принесет небольшое похолодание. Вместе со снижением температуры ожидается дожди с грозами в некоторых областях. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский Гидрометцентр.

Так, по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, июль начнется кратковременными дождями в восточных областях Украины, местами в Крыму. Осадки также "зацепят" Днепропетровскую и Запорожскую области.

Отдельные дожди вероятны в среду также на Западе и Севере Украины, но, к счастью, ничего мощного.

"Поскольку этот фронт холодный, то в среду, в его тылу, распространится, хотя и временно, свежее воздух", - пишет Диденко.

В значительной части Украины ожидается в течение дня +24+28 градусов. А вот на Юге и юго-востоке жара удержится, будет +28+33 градуса.

В Киеве 1 июля жара немного осядет. В столице максимально +25+27 градусов, существенных осадков не предвидится. Дальше жара снова усилится.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что 1 июля осадки будут лишь на Востоке, в Днепре и Запорожье. Жара, по их прогнозам, в первый день июля ослабнет (кроме Юга).

Погода в Украине 1 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве объявили повышенный уровень опасности, из-за чего запрещено купаться.

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Автор: Светлана Мащенко