Грози не йдуть: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у середу, 1 липня, буде сприятливою не у всіх областях країни. Пройдуть грози, можливі дощі. Температура повітря знову почне підійматися і в кількох областях очікується вище +30 градусів.

Схід України накриє сильними грозами, можливі зливи, а також град. Нічна температура повітря складе +16 +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +28 градусів, місцями до +29 +30 градусів.

На півдні грози та сильні зливи варто очікувати лише в Криму та Херсонській області, в інших областях – сухо. Вночі температура коливатиметься в межах +20 +22 градуси, вдень очікується підвищення до +30 +32 градусів, місцями можливо до +33 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують мінливу хмарність, дощів не буде. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень температура коливатиметься від +25 до +28 градусів.

В центральній частині країни без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі від +16 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

У Києві 1 липня синоптики прогнозують суху і сонячну погоду з невеликою хмарністю. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 1 липня

За прогнозом Українського гідрометцентру, найближчий тиждень в Україні буде спекотним, місцями температура буде підвищуватися до +31 +33 градуси. Дощі та грози вірогідні в основному на заході країни, але також можливі в окремих областях на півночі, сході та в центрі України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про невелике зниження температури в Україні.

А також розповідали про те, що перша декада липня в Україні буде дуже спекотною і з грозами.