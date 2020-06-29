В Украину идет адская жара: синоптики напугали градусами

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первой трети июля будет невыносимо жаркой в некоторых областях

Погода в Украине в первую декаду июля принесет адскую жару. В некоторых регионах показатели термометров пересекут отметку в +35 градусов, а жара в начале второго месяца лета будет накрывать двумя волнами.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сильно повысится "градус" в большинстве областей уже 3-4 июля. А атмосферный фронт с ливнями и шквалами будет перемещаться по стране.

Так, 30 июня, сильные дожди вероятны на значительной территории, кроме Востока и многострадального Запада. Температура +23+26 на Западе, +30+33 на Юге и Востоке и +26+29 в остальных областях.

В Киеве последний день июня принесет сильные дожди, температура +26+28 градусов.

Погода в Украине 30 июня (скрин: meteo.gov.ua)

1 июля дожди с грозами переместятся на Восток, где понизится температура. На Западе потеплеет на пару градусов, но существенных изменений столбики термометров не покажут. В четверг, 2 июля, осадки сместятся на Запад и Восток, температура сильно не изменится.

Погода в Украине 1 и 2 июля (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 3 июля сильная жара (+29+36) накроет значительную часть страны, кроме Запада с +22+27. Осадки вероятны на Западе и Севере Украины. 4 июля будет похожая синоптическая ситуация.

Погода в Украине 3 и 4 июля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила, что в последний день июня в некоторых областях Украины вероятны ливни, шквалы и даже град.

Синоптики Gismeteo в прогнозе на десять дней для Киева пишут, что температура повысится 2-3 июля до +31 градуса. Далее последует небольшой спад, а к 8-9 июля столбики термометров в столице уже будут показывать до +34 градусов.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: https://www.gismeteo.ua)

Ресурс Метеопрог также подтверждает в прогнозе для столицы на ближайшие две недели, что сильная жара придет в первую декаду июля - 4 числа, а затем после 7-8 июля.

Погода в Киеве на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на июль.

Также мы сообщали, что ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины, появилось видео.

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Автор: Светлана Мащенко