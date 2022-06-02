Грозы с туманом и жара: где в Украине прогреет до +32, а где будет заливать

Погода в Украине в четверг, 2 июня, будет с осадками в виде дождей и иногда грозами в ряде регионов, при этом будет тепло, а кое-где даже ожидается жара до +32 градусов.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog.
Осадки сегодня будут в северных, восточных, западных и местами центральных областях. Кроме того, ожидается туман в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.
Ветер будет спокойный, порывы не прогнозируются.
В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем ожидается около +24... +28 градусов.
В Кировоградской области дожди не прогнозируются, будет небольшая облачность. Столбики термометров ночью покажут +15... +18 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Днепропетровской области тоже без осадков. Температура воздуха ночью +16... +19 градусов, днем будет жарко - до +31 градуса.
В Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях осадки будут не сильные. Столбики термометров ночью покажут +10... +14 градусов, днем +21... +25 градусов.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет переменная облачность, поморосит. Температура воздуха ночью составит +12... +16 градусов, днем +22... +25 градусов.
В Закарпатской области будет облачно, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут +11... +14 градусов, днем +24... +27 градусов.
В Киевской области будет облачно, вероятны несущественные осадки. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, днем столбики термометров покажут +23... +26 градусов.
В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12... +15 градусов, днем +22... +25 градусов.
В Сумской области пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем +23... +26 градусов.
В Харьковской области облачно с прояснениями, ожидаются осадки, но не сильные. Температура воздуха ночью +15... +18 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Луганской и Донецкой областях облачно, поморосит. Столбики термометров ночью покажут +16... +20 градусов, днем +27... +31 градусов.
В Одесской области и в Автономной Республике Крым без осадков. Температура воздуха ночью +16... +20 градусов, днем +27... +30 градусов.
В Николаевской и Херсонской областях будет ясно, без дождей. Столбики термометров ночью покажут +17... +20 градусов, днем +29... +32 градусов.
В Запорожской области облачно с прояснениями, дожди не ожидаются. Температура воздуха ночью составит +16... +19 градусов, днем +28... +31 градусов.
Ранее сообщалось, что по обновленному прогнозу синоптиков, погода в Украине принесет некоторое похолодание через несколько дней.
Также мы писали, что в первый день лета Днепр залило ливнем и засыпало градом, а потом был потрясающий закат с радугой, и в сети появилось видео и фото.