Днепр залило ливнем и засыпало градом. Потом был фантастический закат с радугой (видео, фото)

В Днепре в первый день лета, 1 июня, всерьез разгулялась непогода, и город залило ливнем, который сопровождался крупным градом. Некоторые улицы изрядно залило, и они стали походить на реки. Но после такого "подарка" от погоды над небом раскинулась яркая радуга - на фоне необычайно красивого заката.

Местные жители сняли погодные "сюрпризы" на фото и видео, после чего разместили кадры в сети.

Перед началом ливня ближе к вечеру небо в Днепре заволокло густыми тучами.

Тучи в Днепре перед грозовым ливнем с градом 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)

Потом разразилась гроза с молниями и громом, с неба залило как из ведра.

Кроме того, выпал град большого размера - некоторые льдинки, выпавшие на правом берегу, были размером с перепелиное яйцо, а некоторые же больше походили по форме и объему на галушки или пельмени.

Такой град выпал в Днепре 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)

На опубликованных роликах в местных пабликах видно, что в некоторых районах дороги сильно залило водой, так как водостоки не могли оперативно справляться с таким количеством осадков, и машинам приходилось ездить "вплавь".

Такая непогода продолжалась не долго, и после жители Днепра могли уже любоваться радугой в небе, как раз на закате. При этом уходящее солнце окрасило тучи после грозы в потрясающие яркие цвета.

Радуга и фантастический закат в Днепре после грозы и ливня с градом 1 июня (фото: t.me/dnepr_operativ)