Грози з туманом і спека: де в Україні прогріє до +32, а де заливатиме

Погода в Україні в четвер, 2 червня, буде з опадами у вигляді дощів та іноді грозами в ряді регіонів, при цьому буде тепло, а подекуди навіть очікується спека до +32 градусів.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog.
Опади сьогодні будуть у північних, східних, західних та місцями центральних областях. Крім того, очікується туман у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях.
Вітер буде спокійний, пориви не прогнозуються.
У Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +12... +17 градусів, вдень очікується близько +24... +28 градусів.
У Кіровоградській області дощі не прогнозуються, буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15... +18 градусів, вдень +26... +29 градусів.
У Дніпропетровській області теж без опадів. Температура повітря вночі +16... +19 градусів, вдень буде жарко - до +31 градуса.
У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади будуть не сильні. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +14 градусів, вдень +21... +25 градусів.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде мінлива хмарність, мороситиме. Температура повітря вночі становитиме +12... +16 градусів, вдень +22... +25 градусів.
У Закарпатській області буде хмарно, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +24... +27 градусів.
У Київській області буде хмарно, вірогідні несуттєві опади. Температура повітря вночі +14... +17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +23... +26 градусів.
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +12... +15 градусів, вдень +22... +25 градусів.
У Сумській області пройдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +14... +17 градусів, вдень +23... +26 градусів.
У Харківській області хмарно з проясненнями, очікуються опади, та не сильні. Температура повітря вночі +15... +18 градусів, вдень +26... +29 градусів.
У Луганській та Донецькій областях хмарно, мороситиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16... +20 градусів, вдень +27... +31 градусів.
В Одеській області та в Автономній Республіці Крим без опадів. Температура повітря вночі +16... +20 градусів, вдень +27... +30 градусів.
У Миколаївській та Херсонській областях буде ясно, без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17... +20 градусів, вдень +29... +32 градусів.
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, дощі не очікуються. Температура повітря вночі становитиме +16... +19 градусів, вдень +28... +31 градусів.
Раніше повідомлялося, що за оновленим прогнозом синоптиків, погода в Україні принесе певне похолодання через кілька днів.
Також ми писали, що в перший день літа Дніпро залило зливою і засипало градом, а потім був приголомшливий захід з веселкою, і в мережі з'явилося відео та фото.