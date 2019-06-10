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Грозы не стихнут: украинцам рассказали, какие области зальет дождями

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 06:58
Грозы не стихнут: украинцам рассказали, какие области зальет дождями
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

Синоптики "порадовали" прогнозом на начало недели

Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет жаркая, но дождливая. Осадки ожидаются на Западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Сумской областях. В указанных районах кратковременные дожди будут сопровождаться грозами. Такой прогноз дали синоптики на начало недели, передает Gismeteo.

На остальной части территории страны будет солнечно, сухо и жарко. 

Температура воздуха в западных областях составит от +23 до +27 градусов днем и около +17...+18 градусов в темное время суток. 

Грозы не стихнут: украинцам рассказали, какие области зальет дождями

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Севере и в Центре столбики термометров покажут от +27 до +31 градуса днем и от +17 до +21 градуса ночью. 

Жителей южных областей ожидает жара до +32 градусов, ночью посвежеет до +20... +21 градуса.

В столице 10 июня также будет очень жарко, хотя утром вероятен дождь с грозой, но в целом вторая половина дня ожидается без осадков, синоптиги говорят о переменной облачности.

Грозы не стихнут: украинцам рассказали, какие области зальет дождями

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в понедельник столбики термометров покажут от +18 до +29 градусов в течение суток. 

Сила ветра в Киеве составит от 1 до 7 метров в секунду. 

Как сообщалось ранее, от непогоды, которая бушует чуть ли не ежедневно, уже пострадали несколько населенных пунктов. Так, что недавно ураган разнес в щепки село под Херсоном.

Также мы писали о том, что под Николаевом целое село ушло под воду в результате сильных ливней. 

Напомним, что в Одесской области прошел странный град в форме кораллов и звездочек.

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