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Грозы, шквалы, град и жара: выходные хорошей погодой не порадуют

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на выходных ожидается не очень благоприятная и грозы накроют большинство областей. Запад страны будет наслаждаться комфортной температурой воздуха, а на востоке снова начнет припекать.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик отметила, что дожди с грозами будут сегодня, а также завтра и в воскресенье. Однако температура воздуха в Украине будет неравномерная.

"В Украине на выходных свежий воздух охватит западную часть: +21 +27 градусов. Жара ожидается на востоке и юго-востоке, +28 +32 градуса. В большинстве областей Украины в течении субботы-воскресенья дневная температура будет колебаться в пределах +25 +29 градусов", - отметила Диденко.

Она рассказала, что грозовые дожди будут также идти неравномерно. И есть вероятность сильных ливней, шквалов и града в разных областях.

"Грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически. При грозах есть вероятность сильных ливней, шквалов и града", - добавила синоптик.

Карта погоды

Погода в Киеве

В Киеве на выходных погода тоже сильно не порадует.

"В Киеве 3-4 июля ожидается +26 +28 градусов. Также прогностические модели обещают кратковременные грозовые дожди. И в столице такая же ситуация предполагается, как и в большинстве областей – при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град", - отметила Диденко.

По прогностическим картам в столице ожидается гроза в субботу, а сильные ливни придут с понедельника. И температура воздуха снова начнет подниматься.

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали затяжной сезон дождей и гроз в Украине.

А также мы рассказывали о том, что появилась интерактивная карта, которая в реальном времени показывает грозы, молнии и шквалы.

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