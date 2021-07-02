Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля

Погода в Украине до середины июля принесет периоды обильных дождей с грозами, ожидаются сильные ливни со шквалами в разных регионах в определенные даты, при этом температура воздуха останется преимущественно высокой, но "адской жары" не будет.

В Киеве осадки продлятся до 8 июля включительно, а больше всего будет заливать в первой половине следующей недели - во вторник 6-го ожидается выпадание осадков более 20 мм. С 9 по 15 июля станет преобладать солнечная погода с переменной облачностью, но временами будут еще дожди. Температура воздуха днем в среднем составит около +26 до +31 градуса.

В Одессе период грозовых дождей продлится до 6 июля, и после нескольких дней перерыва вернутся осадки с 11 по 13 числа. Самым мокрым днем станет 6 июля, кода сумма выпавших осадков подойдет к 24 мм. Столбики термометров в Южной Пальмире будут колебаться между +24 до +29 градусов.

Во Львове ближайшие пять дней ожидаются грозы, ливни, усиление ветра. С 4 июля, когда выпадет до 30 мм осадков, термометры поползут вверх, но в целом в первой половине месяца прогнозируется от +24 до +30 градусов. Грозовые дожди опять зарядят с 8 и по 15 число (с дневным перерывом 14 июля).

В Харькове пройдут значительные осадки до 7 июля, будет заливать и задувать. А уже с 8 по 15 июля преимущественно будет солнечно, а переменная облачность с небольшим дождем станет редкостью. Будет жарко: от +28 до +32 градусов.

В Днепре - очень похожая ситуация: дожди и грозы с 2 по 7 июля, а в воскресенье и понедельник выпадет 8-8,5 мм осадков. Далее до середины месяца будет ясно. Столбики термометров будут показывать +27... +32 градусов.

В Ровно будет заливать всю первую половину июля. Самым мокрым днем обещает стать 11 число, когда сумма выпавших осадков превысит 7 мм. Столбики термометров начнут подниматься с 5 июля от +23 градусов и выше, но в целом в ближайшие две недели температура воздуха составит максимум +32 градусов.

В Николаеве период существенных осадков - дождей и гроз - продлится с 3 по 6 июля, а затем будет преимущественно ясно или малооблачно. 5 число станет самым богатым на осадки (выше 16 мм). Термометры в среднем будут показывать всю первую половину месяца около +26... +32 градуса.

В Хмельницком до середины июля ясных дней выпадет аж три: 10, 14 и 15 числа, а все остальные дни будут грозовые дожди. Температура воздуха будет комфортной: в среднем от +25 до +30 градусов.

В Чернигове период грозовых дождей продлится с 2 по 7 июля. В эту пятницу выпадет до 13,5 мм осадков. После этого с 8 по 15 июля погода будет радовать солнцем с небольшими облаками в небе. Температура воздуха до середины июля прогнозируется в среднем около +26... +32 градусов.