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Грози, шквали, град і спека: вихідні гарною погодою не порадують

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на вихідних очікується не дуже сприятлива і грози накриють більшість областей. Захід країни буде насолоджуватися комфортною температурою повітря, а на сході знову почне припікати.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик зазначила, що дощі з грозами будуть сьогодні, а також завтра і в неділю. Однак температура повітря в Україні буде нерівномірна.

"В Україні на вихідних свіже повітря охопить західну частину: +21 + 27 градусів. Спека очікується на Сході та південному сході, +28 +32 градуси. У більшості областей України впродовж суботи-неділі денна температура коливатиметься в межах +25 + 29 градусів", - зазначила Діденко.

Вона розповіла, що грозові дощі будуть також йти нерівномірно. І є ймовірність сильних злив, шквалів і граду в різних областях.

"Грозові дощі будуть випадати нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів і граду", - додала синоптик.

Карта погоди

Погода в Києві

У Києві на вихідних погода теж сильно не порадує.

"У Києві 3-4 липня очікується +26 +28 градусів. Також прогностичні моделі обіцяють короткочасні грозові дощі. І в столиці така ж ситуація передбачається, як і в більшості областей - при грозах можливе шквалисте посилення вітру і град", - зазначила Діденко.

За прогностичними картками в столиці очікується гроза в суботу, а сильні зливи прийдуть з понеділка. І температура повітря знову почне підніматися.

Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували затяжний сезон дощів і гроз в Україні.

А також ми розповідали про те, що з'явилася інтерактивна карта, яка в реальному часі показує грози, блискавки та шквали.

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