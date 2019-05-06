Грозы накроют всю страну: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине на 6 мая может существенно испортиться. Дожди накроют всю страну, за исключением некоторых восточных областей. Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в прогнозе, грозовые ливни накроют все регионы нашей страны. Сухая погода сохраниться в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Дожди будут сопровождаться грозой и порывами ветра. Кроме того, украинцев ожидает похолодание.

Погода в Украине на 6 мая - синоптики прогнозируют грозы и дожди (иллюстративное фото: pixabay.com)

В западных областях нашей страны столбики термометров опустятся на 5-7 градусов тепла: средняя дневная температура будет колебаться в рамках от +8 до +19 градусов. При этом ближе к центру Украины температура будет повышаться. В северных, центральных и южных областях температура будет держаться в рамках +15… +20 градусов. Холоднее всего будет в Киеве - +15… +17 градусов. Больше всего повезет жителям восточных областей, которых циклон практически не затронет. Там температура воздуха будет достаточно теплой - +20… +25 градусов.

Ночью температура воздуха на Западе Украины будет держаться на уровне +5… +12 градусов. В других областях немного теплее - +9… +13 градусов.

Погода в Украине 6 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны. По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: "Егорий землю отмыкает". В это время прилетают ласточки: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в столице Укрианы.

До этого синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье.