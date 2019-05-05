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В Киеве сегодня ухудшится погода

Новости » Общество    05.05.2019 - 15:27
В Киеве сегодня ухудшится погода
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Плохая погода сохранится до конца суток

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в ближайший час с удержанием до конца суток в столице и Киевской области ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с.

"По Киеву и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в заявлении синоптиков.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 5 мая в Украину вернется тепло, но в западных областях страны пройдут грозовые дожди. Днем, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +25.

Так, на востоке погода будет теплой и малохмарною. В центре осадки ожидаются только в Полтавской области днем до +24. На юге без осадков, днем температура будет колебаться от +19 до +23.

В западных областях сегодня ожидаются дожди с грозами, сухо будет лишь на Закарпатье, днем температура поднимется до +21. На севере без осадков, днем до +23.

Кроме того, синоптики предупредили о возможном поднятии уровня воды в реках Закарпатской области и бассейнов Прута и Сирета. По прогнозам Укргідрометценту, вода поднимется на 0,3 - 0,1 м в период с 5 по 7 мая.

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