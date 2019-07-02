Грозы, ливни и шквальный ветер: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине во вторник, 2 июля, принесет грозы, ливни и сильный порывистый ветер на большую часть страны. Особенно от разгулявшейся стихии пострадает несколько областей. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на неделю, в котором рассказала, стоит ли украинцам ждать теплых июльских дней в начале месяца.

Так, сегодня особенно не повезет жителям Запада Украины, где ожидаются дожди и грозы, а также сильный ветер. А в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные ливни. Температура в регионе будет самой низкой по стране - от +24 до +28 градусов (кроме Закарпатской области, где воздух прогреется до +29... +31 выше нуля).

Дожди с грозами и порывы ветра также ожидаются на Севере, в Центре и на Востоке страны. Сухо будет лишь в южных областях и в Крыму.

Погода в Украине 2 июля (коллаж: РБК-Украина)

Температура будет варьироваться в зависимости от близости к юго-востоку - чем ближе, тем жарче.

На Севере сегодня днем +26... +29 градусов в центре +29... +34, а в Днепропетровской области жара до +36 по Цельсию.

В восточных областях от +32 до +34 градусов, а на Юге - от +33 до +38 градусов. В Крыму показатели термометров будут варьироваться в пределах +31... +33 градуса.

В Киеве во вторник ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется до более менее комфортных +27... +29 градусов.

Погода в Украине 2 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

Кстати, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.