Грозы и ливни накроют Украину: какие области под ударом стихии (фото)

Погода в Украине в субботу, 17 августа, принесет сильные ливни и грозы в некоторые области. Также по всей стране сохраниться холодная погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня настоящая грозовая стихия с ливнем и шквалистым ветром ожидается на Востоке страны. Грозы с ливнями накроют также Сумскую область.

Сильный дождь синоптики обещают и жителям Киевщины, а в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской области осадки будут не столь обильными, но с грозами.

Погода в Украине 17 августа (фото: РБК-Украина)

На остальной территории сухо, но прохладно, ожидается переменная облачность.

На Западе ближайшей ночью от +8 до +13, а днем температура немного повысится по сравнению с сегодняшним днем (+21... +24), выше показатели будут на Закарпатье - от +24 до +26 градусов.

Холоднее всего будет завтра на Севере - от +19 до +21, а ночью +11... +14 градусов.

В центральных областях также свежо - ближайшая ночь от +10 до +14, днем +20... +24.

Все еще комфортная температура сохранится в южных и восточных регионах - ночью +13... +19, днем +25... +28.

В Киеве завтра ливень и холод +19... +21, ночью +11... +13.

Погода в Украине 17 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивает движущиеся автомобили, а о побережье бьются шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.