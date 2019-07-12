Грозы и лайт-жара: синоптики предупредили о нестабильной погоде

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 июля, ожидается переменчивая и нестабильная. В большинстве регионов начнет подниматься температура воздуха, но ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в субботу, 13 июля, пройдут дожди с грозами и немного поднимется температура воздуха. В Карпатах по-прежнему будет прохладно.

"13 июля дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и местами на Востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной, днем +20 +26 градусов, на юге +24 +28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, +12 +16 градусов, в Карпатах +8 +13 градусов", - рассказала синоптик.

В четверг, 14 июля, температура воздуха будет неровной, а дожди пройдут только на Севере и Западе страны.

"14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков. Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве на выходных возможны небольшие локальные дожди и грозы, а воздух станет немного теплее.

"В Киеве в субботу и воскресенье есть вероятность локальных дождей и местами с грозой, не забудьте зонты и средства защиты от дождя. Кто собирается ночью не спать, бонус - в ночные часы вероятность дождей в столице и окрестностях незначительна, можно любоваться звездами и блестящим Днепром. Температура воздуха в Киеве 13 июля днем + 21 + 24 градуса, 14 июля + 23 + 25 градусов. Ночью предполагается в пределах + 10 + 14 градусов, прохладно", - сообщила Диденко и добавила, что существенное потепление придет в Украину с 19 июля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие области накроет непогодой в ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю в Украине.