Грози і лайт-спека: синоптики попередили про нестабільну погоду

Погода в Україні на вихідних, 13 і 14 липня, очікується мінлива і нестабільна. У більшості регіонів почне підніматися температура повітря, але очікуються дощі, зливи і грози. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що в суботу, 13 липня, пройдуть дощі з грозами і трохи підніметься температура повітря. У Карпатах, як і раніше буде прохолодно.

"13 липня дощі, місцями з грозами, вірогідні в західних областях, на півночі та місцями на Сході. У центральних областях і на півдні буде переважати суха сонячна погода. Температура повітря буде комфортною, вдень +20 +26 градусів, на півдні +24 +28 градусів. Вночі, звичайно, холодніше, +12 +16 градусів, в Карпатах +8 +13 градусів", - розповіла синоптик.

У четвер, 14 липня, температура повітря буде нерівною, а дощі пройдуть лише на Півночі та Заході країни.

"14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решта території - без істотних опадів. Температура повітря буде якоюсь нервовою: на Заході похолоднішає до + 17 + 23 градусів, на півдні і сході підтягнеться лайт-спека, + 25 + 29 градусів, на півночі і в центрі буде комфортно, + 22 + 26 градусів", - зазначила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві на вихідних можливі невеликі локальні дощі та грози, а повітря стане трохи тепліше.

"У Києві в суботу і неділю є ймовірність локальних дощів і місцями з грозою, не забудьте парасольки і засоби захисту від дощу. Хто збирається вночі не спати, бонус - у нічні години ймовірність дощів у столиці та околицях незначна, можна милуватися зірками і блискучим Дніпром. Температура повітря у Києві 13 липня вдень + 21 + 24 градуси, 14 липня + 23 + 25 градусів. Вночі передбачається в межах + 10 + 14 градусів, прохолодно", - повідомила Діденко і додала, що істотне потепління прийде в Україну з 19 липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які області накриє негодою в найближчі дні.

А також розповідали про те, що синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень в Україні.