Грозы и геомагнитные бури: в каких областях ждать непогоды

Погода в Украине в субботу, 11 мая, будет дождливая, местами ожидаются грозы. Осадки пройдут почти на всей территории страны, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, сообщили синоптики, передает Gismeteo.ua.

В большинстве регионов дожди прогнозируются непродолжительные, но влажная погода сохранится весь день.

Температура воздуха в западных областях в дневное время будет варьироваться между +16 и +18 градусов, в темное время суток - от +8 до +10 градусов.

Жителям северных регионов столбики термометров покажут около +17... +19 градусов днем, а ночью прогнозируется от +7 до +10 градусов. В Центре синоптики предвещают аналогичные температурные данные.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В восточных областях днем температура воздуха составит от +17 до +21 градуса, ночью будет от +8 до +11 градусов.

На Юге ожидается температура воздуха не выше +18 градусов днем и около +11 градусов ночью.

В столице в субботу будет переменная облачность, днем вероятен кратковременный дождь. Синоптики предупреждают киевлян о геомагнитной буре во второй половине дня.

В Киеве температура воздуха составит в течение суток максимум +18 градусов, а ниже отметки в +9 градусов она не опустится.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, что в мае с 11 до 17 числа прогнозируются мощные магнитные колебания. Они принесут метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко обрадовала украинцев скорым потеплением.

Также мы писали о том, что в сети показали ужасные последствия непогоды, которая накрыла Украину в начале мая - поваленные деревья, сильный град и затопленные дороги.