Грози та геомагнітні бурі: в яких областях чекати на негоду

Погода в Україні у суботу, 11 травня, буде дощова, місцями очікуються грози. Опади пройдуть майже на всій території країни, крім Харківської, Донецької і Луганської областей, повідомили синоптики, передає Gismeteo.ua.

У більшості регіонів дощі прогнозуються нетривалі, але волога погода збережеться весь день.

Температура повітря в західних областях в денний час буде варіюватися між +16 +18 градусів, в темний час доби - від +8 до +10 градусів.

Жителям північних регіонів стовпчики термометрів покажуть +17... +19 градусів вдень, а вночі прогнозується від +7 до +10 градусів. У Центрі синоптики передбачають аналогічні температурні дані.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У східних областях вдень температура повітря становитиме від +17 до +21 градуса, вночі буде від +8 до +11 градусів.

На Півдні очікується температура повітря не вище +18 градусів вдень та близько +11 градусів вночі.

У столиці в суботу буде мінлива хмарність, вдень ймовірний короткочасний дощ. Синоптики попереджають киян про геомагнітну бурю у другій половині дня.

У Києві температура повітря становитиме протягом доби максимум +18 градусів, а нижче позначки +9 градусів вона не опуститься.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, що в травні з 11 по 17 числа прогнозуються потужні магнітні коливання. Вони принесуть метеозалежним людям загальне нездужання, проблеми із серцево-судинною, імунною, зоровою та дихальною системами.

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко порадувала українців швидким потеплінням.

Також ми писали про те, що в мережі показали жахливі наслідки негоди, яка накрила Україну на початку травня - повалені дерева, сильний град і затоплені дороги.