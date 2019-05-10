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Подставляйте носы: синоптик обрадовала украинцев потеплением

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 11:38
Подставляйте носы: синоптик обрадовала украинцев потеплением
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных ожидается теплая, но дождливая

Погода в Украине порадует небольшим потеплением практически во всех областях страны. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода будет оставаться влажной и дождливой во многих областях, но при этом ожидается повышение температуры воздуха практически во всех регионах. Диденко предупредила, что из-за повышения температуры дожди могут сопровождаться грозами.

"Пока где-то периодически появляется солнце, нужно быстро успеть зафиксировать и подставить носы для новых веснушек, потому что скоро – снова дожди. 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Температура воздуха повысится и дожди в теплой атмосфере будут сопровождаться грозами", - рассказала Диденко.

Подставляйте носы: синоптик обрадовала украинцев потеплением

Карта погоды 

Она отметила, что ночная температура воздуха будет относительно невысокой, а дневная местами достигнет +22 градусов.

"На протяжении дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градуса. Ночью, конечно же, будет холоднее, +6 +13 градусов. Для сравнения, как там у людей – в Германии и в близлежащих странах – холодина, ниже +10 градусов, на юге Испании и в Португалии жара – выше +30 градусов. Поэтому наши +17 +22 – самые лучшие", - отметила синоптик.

В Киеве на выходных, 11 -12 мая, ожидаются периодические дожди, а также возможна гроза. Дневная температура воздуха поднимется до +18 +20 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик огорчила прогнозом погоды на неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды.

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами Осадки останутся: синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление
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