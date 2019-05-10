Накроет сильными грозами: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине в субботу ожидается грозовая и дождливая

Погода в Украине в субботу, 11 мая, ожидается неблагоприятная, синоптики предупреждают о том, что всю территорию Украины накроет сильными дождями и грозами.

Погода на востоке страны 11 мая ожидается самая теплая, однако в течении дня там пройдут сильные дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +7 +9 градусов, днем ожидается от +17 до +22 градусов.

В южных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха +10 +12 градусов, днем +16 +19 градусов, в Одессе прохладнее, +15 +17 градусов. В Крыму также ожидается гроза. Ночью +8 +10 градусов, днем +17 +19 градусов.

На севере страны будет тепло, но пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем ожидается +17 +19 градусов.

Западные области также накроет дождями с грозами. Ночная температура воздуха +6 +9 градусов, днем столбики термометров покажут +16 +18 градусов, в Ужгороде до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью +8 +10 градусов, днем ожидается +16 +19 градусов.

В Киеве 11 мая будет пасмурно, дождь пройдет ночью, а также днем, местами сильный. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов.

Погода в Украине 11 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик огорчила прогнозом погоды на неделю.

А также рассказывали о том, что синоптик обрадовала украинцев потеплением.