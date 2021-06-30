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Грозовые ливни и шквалы с градом: в Украину на смену антициклона идет непогода

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам, а также обещает шквалы и местами град.

Об этом говорится в прогнозе на 1 июля синоптиков Укргидрометцентра.

Отмечается, что на смену антициклона Afra в Украину придет непогода, и уже в четверг на большей части территории страны пройдут грозовые дожди, местам ожидаются также град и шквалы до 20 метров в секунду.

Довольно сильные ливни прогнозируются в западных регионах.

При этом в восточных и юго-восточных областях будет без осадков.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в дневное время в пределах +23... +27 градусов. В центре и на севере Украины столбики термометров покажут около +26... +29 градусов. В южных и восточных регионах будет чуть теплее: от +27 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине 1 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Украине.

Также мы писали о том, что 29 июня в Киеве прошел мощный ливень с градом, при этом непогода снесла билборд и повредила автомобили.

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