Грозовые ливни и шквалы с градом: в Украину на смену антициклона идет непогода

Отмечается, что на смену антициклона Afra в Украину придет непогода, и уже в четверг на большей части территории страны пройдут грозовые дожди, местам ожидаются также град и шквалы до 20 метров в секунду.

Довольно сильные ливни прогнозируются в западных регионах.

При этом в восточных и юго-восточных областях будет без осадков.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в дневное время в пределах +23... +27 градусов. В центре и на севере Украины столбики термометров покажут около +26... +29 градусов. В южных и восточных регионах будет чуть теплее: от +27 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине 1 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)