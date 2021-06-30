Грозовые ливни и шквалы с градом: в Украину на смену антициклона идет непогода

Погода в Украине с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам, а также обещает шквалы и местами град.
Об этом говорится в прогнозе на 1 июля синоптиков Укргидрометцентра.
Отмечается, что на смену антициклона Afra в Украину придет непогода, и уже в четверг на большей части территории страны пройдут грозовые дожди, местам ожидаются также град и шквалы до 20 метров в секунду.
Довольно сильные ливни прогнозируются в западных регионах.
При этом в восточных и юго-восточных областях будет без осадков.
Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в дневное время в пределах +23... +27 градусов. В центре и на севере Украины столбики термометров покажут около +26... +29 градусов. В южных и восточных регионах будет чуть теплее: от +27 до +31 градуса.
Карта погоды в Украине 1 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)
Как сообщалось, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Украине.
Также мы писали о том, что 29 июня в Киеве прошел мощный ливень с градом, при этом непогода снесла билборд и повредила автомобили.